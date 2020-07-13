Заведение успело принести доход 6 млн рублей.

Ува. Удмуртия. Двух жителей Удмуртии осудили за организацию игрового клуба. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Незаконной деятельностью занимались 47-летний ижевчанин и 33-летний житель поселка Ува. В одном из развлекательных заведений в Увинском районе они проводили азартные игры с использованием интернета. За год злоумышленники успели получить 6 млн рублей от этой деятельности.

Было возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере»). Одному мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в 100 000 рублей. Его подельнику, с учетом ранее совершенного преступления, предстоит отсидеть 3 года в исправительной колонии общего режима.

Игровое заведение закрыли, следствие устанавливает остальных участников группировки.