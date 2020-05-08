В Удмуртии непотушенный окурок стал причиной пожара в открытом поле

Огонь не перешел в лес и населенные пункты.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии из-за непотушенного окурка начался пожар в открытом поле. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртской Республики, сигарета стала причиной горения травы на территории 11 га.

Инцидент произошёл 5 мая недалеко от деревни Старый Унтем. «Урочище Кыква является излюбленным местом, где местные жители собирают полевой хвощ (используют в качестве начинки для выпечки). Так и в этот день в поле на момент прибытия пожарной охраны находилось около 50 человек, собиравших данные пистики», — отметила пресс-служба ГУ МЧС республики.

В ходе проверки выяснилось, что находившийся там пенсионер выбросил окурок в сухую траву, она загорелась, а из-за ветра и неубранного льна пожар распространился очень быстро.

Огонь тушили 36 человек. Это заняло около 2 часов. Благодаря слаженной работе пожарных огонь не перешел в лес и населенные пункты.

Пенсионер уже признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 2 тыс. рублей.

Также протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») составили на собственника земли. Он также заплатит штраф из-за неубранного льна. Владелец участка попытался перенести ответственность на арендодателя, якобы которому в 2018 году он передал в пользование поле. Договор с компанией мужчина не предоставил.



