В Ижевске женщина сбила пешехода и попыталась скрыться

Росгвардейцы смогли её задержать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали виновницу ДТП, которая пыталась скрыться после наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.

Авария произошла у привокзальной площади Ижевска в конце апреля. 45-летняя женщина сбила на своём автомобиле пешехода и попыталась скрыться. Свидетелями ДТП стали Росгвардейцы, находившиеся в тот момент на площади.

Майор полиции Ильдар Фазылов оказал потерпевшему первую помощь и вызвал бригаду скорой помощи. Остальные стражи порядка бросились в погоню за виновницей ДТП. Задержать её удалось на одной из заправок.

Женщину передали прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции.