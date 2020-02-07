В Удмуртии вынесли приговор браконьеру, подстрелившему лося через окно автомобиля

Мужчине назначили 7 месяцев исправительных работ.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии суд вынес приговор браконьеру, подстрелившему лося. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Во время езды на автомобиле мужчина открыл окно и из охотничьего ружья выстрелил в животное, не имея разрешение на его добычу. Убедившись, что он попал в сохатого, злоумышленник вышел из авто и выстрелил лосю в голову. Тело увез домой. Узнать о незаконном факте удалось с помощью видеокамер.

Мужчину задержали сотрудники полиции, он дал признательные показания.

Суд признал его виновным по пунктам «а», «б» части 1 статьи 258 УК России («Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства»). Мужчине назначили 7 месяцев исправительных работ, также ему предстоит возместить вред, причиненный охотничьим ресурсам, в размере 240 тыс. рублей.