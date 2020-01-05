Сотрудники Росгвардии спасли из пожара женщину с ребёнком

ЧП произошло в ночь с 4 на 5 января в Глазове.

Глазов. Удмуртия. Сотрудники Росгвардии в Глазове спасли из огня маму с ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в ночь с 4 на 5 января на девятом этаже дома №4а по улице Пехтина. Патрулировавшие район сотрудники Росгвардии заметили чёрный дым и крики о помощи.

Старший прапорщик Михаил Сущев и младший сержант Дмитрий Огнев бросились на помощь. Сущев доложил о возгорании в дежурный пункт и вызвал пожарных.

«После того, как росгвардейцы поднялись к месту возгорания, они отключили электроэнергию в квартирах, расположенных на лестничной площадке. Дверь в квартиру, охваченную дымом, открыла женщина, находящаяся в состоянии паники. Она сообщила, что в одной из комнат находится ее 16- летний сын. Мужчины вывели хозяев жилого помещения на лестничную площадку и приступили к эвакуации остальных жителей квартир 9-го и 8-го этажей», — говорится в сообщении.

Как только жильцы оказались в безопасности росгвардейцы начали тушить возгорание подручными средствами, что помогло прибывшим сотрудникам МЧС. В результате своевременных действий жертв удалось избежать.