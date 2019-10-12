За 9 месяцев в Удмуртии произошло 422 подобных аварии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросло количество ДТП с участием пешеходов. В Госавтоинспекции это объяснили наступлением осени и сокращением светового дня.

Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, пешеходы сами пренебрегают требованиями ПДД. Например, выходят на дорогу, не убедившись в безопасности и отказываются от использования световозвращающих элементов.

За 9 месяцев в Удмуртии произошло 422 аварии с участием пешеходов, в результате которых 32 человека погибли, 405 человек получили травмы.

Так, в четверг, 10 октября, на 1 км дороги Ижевск – Завьялово водитель «Лексуса» сбил на пешеходном переходе 80-летнюю женщину, которая погибла на месте.

«В условиях неблагоприятной погоды чистота световых приборов, исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей становится одним из важнейших факторов безопасности на дороге. Всем водителям необходимо поддерживать чистоту лобового стекла, зеркал и световых приборов», - напомнили в дорожной полиции.

Пешеходов же призвали носить световозвращающие элементы.