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Жители Кизнерского района отправили в зону СВО «Ниву»

13:25, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Кизнерского района отправили в зону СВО «Ниву»
13:25, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#СВО
Источник фото: vk.com/ai_plotnikov
49
0

Машина уже доставлена и используется бойцами.

Кизнер. Удмуртия. Жители Кизнерского района направили участникам спецоперации автомобиль. Об этом рассказал глава Кизнерского района Александр Плотников. 

Он рассказал, что «Нива» успешно доехала до зоны СВО. Бойцы передали благодарность за такой подарок и сообщили, что начали активно использовать его для выполнения поставленных боевых задач. 

«Время не ждет! Мы знаем, как необходима наша помощь. Очень важен вклад каждого. Еще раз искренне благодарю всех, кто причастен к помощи нашим бойцам», — заявил Александр Плотников.  

13:25, 29 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#СВО