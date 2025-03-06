Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у 43-летней женщины во время поездки на работу загорелась машина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошёл на улице 9-й Подлесной. Во время движения из-под руля автомобиля повалил дым и появились языки пламени. Но автоледи не растерялась, остановила машину, вызвала пожарных и начала забрасывать горящую панель снегом. В результате женщина смогла самостоятельно потушить возгорание.

Причиной пожара стал неправильный монтаж автомобильной сигнализации.

Сотрудники МЧС напоминают, что для предотвращения подобных ситуаций нужно вовремя проходить техосмотр, доверять ремонт только специалистам и держать в машине огнетушитель.