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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У ижевчанки загорелся автомобиль во время поездки на работу

11:53, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
У ижевчанки загорелся автомобиль во время поездки на работу
11:53, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
120
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#возгорание\n#автомобиль
Источник фото: МЧС России
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Возгорание произошло из-за неправильного монтажа сигнализации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у 43-летней женщины во время поездки на работу загорелась машина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

Инцидент произошёл на улице 9-й Подлесной. Во время движения из-под руля автомобиля повалил дым и появились языки пламени. Но автоледи не растерялась, остановила машину, вызвала пожарных и начала забрасывать горящую панель снегом. В результате женщина смогла самостоятельно потушить возгорание.

Причиной пожара стал неправильный монтаж автомобильной сигнализации.

Сотрудники МЧС напоминают, что для предотвращения подобных ситуаций нужно вовремя проходить техосмотр, доверять ремонт только специалистам и держать в машине огнетушитель. 

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11:53, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#возгорание\n#автомобиль