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Лишенный прав водитель погиб на трассе в Удмуртии

11:40, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
Лишенный прав водитель погиб на трассе в Удмуртии
11:40, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
103
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#ДТП\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии
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Его 52-летняя пассажирка получила травмы.

Завьялово. Удмуртия. Лишенный прав водитель погиб на дороге Завьялово – село Гольяны в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла ночью в четверг, 10 октября. 38-летний мужчина не справился с управлением, его автомобиль съехал с дороги и врезался в деревья, сам водитель погиб, а его 52-летняя пассажирка получила травмы.

В этот же день на 1 км дороги Ижевск – Завьялово 57-летний водитель сбил 80-летнею женщину на пешеходном переходе. Она погибла на месте.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением», - напомнили в Госавтоинспекции.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


11:40, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
103
0
#ДТП\n#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


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