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Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии передало автомобиль бойцам в зоне СВО

17:10, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии передало автомобиль бойцам в зоне СВО
17:10, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#автомобиль\n#СВО
Фото: скриншот видео «Народного фронта Удмуртии»
52
0

«Соболь» теперь служит в воздушно-десантных войсках.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии передали бойцам СВО автомобиль. Об этом сообщает «Народный фронт Удмуртии».

«Наши механики следят за автомобилями, я думаю, что он ещё прослужит долго. Этот автомобиль всецело и полностью принесёт пользу и защитит наших ребят», — прокомментировала руководитель — главный эксперт бюро Екатерина Мухаметгалеева.

Высокопроходимый «Соболь» определили на службу в воздушно-десантные войска. Вместе с ним были доставлены медикаменты, которые собрали сотрудники главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии.

Получатели уже прислали обратную связь и сообщили, что «Соболь» уже используется для выполнения поставленных боевых задач и очень выручает бойцов.  

17:10, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#автомобиль\n#СВО