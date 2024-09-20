Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии передало автомобиль бойцам в зоне СВО

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии передали бойцам СВО автомобиль. Об этом сообщает «Народный фронт Удмуртии».

«Наши механики следят за автомобилями, я думаю, что он ещё прослужит долго. Этот автомобиль всецело и полностью принесёт пользу и защитит наших ребят», — прокомментировала руководитель — главный эксперт бюро Екатерина Мухаметгалеева.

Высокопроходимый «Соболь» определили на службу в воздушно-десантные войска. Вместе с ним были доставлены медикаменты, которые собрали сотрудники главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии.

Получатели уже прислали обратную связь и сообщили, что «Соболь» уже используется для выполнения поставленных боевых задач и очень выручает бойцов.