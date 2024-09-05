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В Ижевске на улице Молодёжной женщина смогла самостоятельно потушить загоревшийся автомобиль

12:20, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске на улице Молодёжной женщина смогла самостоятельно потушить загоревшийся автомобиль
12:20, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожар\n#автомобиль
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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Обесточить машину ей помогли очевидцы.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка самостоятельно потушила возгорание в своём автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Инцидент произошёл утром 5 сентября на улице Молодёжной. Автомобиль «Ниссан Кашкай» загорелся во время движения. Женщина-водитель не растерялась, взяла огнетушитель и ликвидировала возгорание. Очевидцы помогли ей снять клемы с аккумулятора, чтобы обесточить машину. 

Благодаря всем этим действиям автомобиль удалось спасти. Площадь пожара составила 0,1 кв. м. 

По предварительной причине, пожар возник из-за разгерметизации топливной системы. 

Сотрудники МЧС напоминают о важности регулярных проверок электропроводки и исправности всех систем своего автомобиля. Также, по примеру местной жительницы, в багажнике всегда следует возить огнетушитель. 

12:20, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожар\n#автомобиль