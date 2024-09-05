В Ижевске на улице Молодёжной женщина смогла самостоятельно потушить загоревшийся автомобиль

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка самостоятельно потушила возгорание в своём автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл утром 5 сентября на улице Молодёжной. Автомобиль «Ниссан Кашкай» загорелся во время движения. Женщина-водитель не растерялась, взяла огнетушитель и ликвидировала возгорание. Очевидцы помогли ей снять клемы с аккумулятора, чтобы обесточить машину.

Благодаря всем этим действиям автомобиль удалось спасти. Площадь пожара составила 0,1 кв. м.

По предварительной причине, пожар возник из-за разгерметизации топливной системы.

Сотрудники МЧС напоминают о важности регулярных проверок электропроводки и исправности всех систем своего автомобиля. Также, по примеру местной жительницы, в багажнике всегда следует возить огнетушитель.