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Водитель «ВАЗа» сбил мужчину на пешеходном переходе в Воткинске

09:45, 26 марта, 2019
Анна Торхова
09:45, 26 марта, 2019
Анна Торхова
142
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
142
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Пострадавшего отвезли в больницу.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске водитель «ВАЗа-21099» сбил пешехода. Авария произошла 25 марта около 14:35 вблизи дома №29 по улице Королева, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина 1953 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда он получил травмы, его отвезли в больницу.

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09:45, 26 марта, 2019
Анна Торхова
142
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

 

 

 


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