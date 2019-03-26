Водитель «ВАЗа» сбил мужчину на пешеходном переходе в Воткинске

Пострадавшего отвезли в больницу.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске водитель «ВАЗа-21099» сбил пешехода. Авария произошла 25 марта около 14:35 вблизи дома №29 по улице Королева, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Мужчина 1953 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда он получил травмы, его отвезли в больницу.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года