Водитель «ВАЗа» сбил мужчину на пешеходном переходе в Воткинске

Пострадавшего отвезли в больницу.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске водитель «ВАЗа-21099» сбил пешехода. Авария произошла 25 марта около 14:35 вблизи дома №29 по улице Королева, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина 1953 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда он получил травмы, его отвезли в больницу.