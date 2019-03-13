Директора МУПа в Можге обвинили в незаконной продаже электросетевого имущества города

Ущерб городу превысил 250 млн рублей.

Можга. Удмуртия. Руководителя МУП ЖКХ Можги обвинили в превышение должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Удмуртии в среду, 13 марта.

Следствие установило, что обвиняемый незаконно совершил сделку купли-продажи объектов электросетевого имущества города, осуществив их незаконное отчуждение по заведомо заниженной стоимости. В результате муниципалитету причинён имущественный вред более чем на 250 млн руб.

Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Удмуртии, после чего его направили для рассмотрения в Можгинский райсуд.

В целях обеспечения иска органами следствия наложен арест на объекты электросетевого имущества Можги и имущество обвиняемого.