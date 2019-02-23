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Водитель легковушки погиб в ДТП с «МАЗом» на трассе в Удмуртии

13:01, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
13:01, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
466
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Можга\n#авария\n#Пермь\n#Удмуртия\n#дорога\n#Елабуга
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
466
0

Авария произошла утром 23 февраля.

Можга. Удмуртия. Один человек погиб в ДТП на 151 км дороги «Елабуга-Пермь» в Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

Авария произошла 23 февраля около 08:15. Водитель автомобиля «Хендай» выехал на встречку и столкнулся с «МАЗом». В результате ДТП водитель легковушки, мужчина 1991 года рождения, погиб.

В ГИБДД напоминают учитывать состояние дороги при выборе скорости движения.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:01, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
466
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Можга\n#авария\n#Пермь\n#Удмуртия\n#дорога\n#Елабуга

 

 

 


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