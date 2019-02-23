Водитель легковушки погиб в ДТП с «МАЗом» на трассе в Удмуртии

Авария произошла утром 23 февраля.
Можга. Удмуртия. Один человек погиб в ДТП на 151 км дороги «Елабуга-Пермь» в Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.
Авария произошла 23 февраля около 08:15. Водитель автомобиля «Хендай» выехал на встречку и столкнулся с «МАЗом». В результате ДТП водитель легковушки, мужчина 1991 года рождения, погиб.
В ГИБДД напоминают учитывать состояние дороги при выборе скорости движения.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года