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Суд обязал жителя Удмуртии самому приехать в колонию за неуплату алиментов

11:25, 07 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
11:25, 07 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
164
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#Глазов\n#Удмуртия\n#колония\n#суд\n#алименты
Фото: pixabay.com
164
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Задолженность мужчины превысила 280 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазовского района Удмуртии осудили за неуплату алиментов. Информацию об этом разместили на сайте Глазовского райсуда в среду, 6 февраля.

Суд установил, что ранее судимый 27-летний житель Глазовского района в 2018 году привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Трудоспособный мужчина без уважительных причин неоднократно не выплачивал эти алименты, с бывшей семьей отношения не поддерживал, с ребёнком не общался. Несмотря на письменные предупреждения, мер к погашению задолженности по алиментам подсудимый не предпринял и на работу не трудоустроился. В результате у мужчины образовалась задолженность в размере 282 982 рубля 20 копеек.

С учётом обстоятельств дела суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. При этом мужчина обязан самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания с предписанием, полученным в уголовно-исполнительной инспекции. Приговор в законную силу не вступил.

11:25, 07 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
164
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#колония\n#суд\n#алименты

 

 

 


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