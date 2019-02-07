Суд обязал жителя Удмуртии самому приехать в колонию за неуплату алиментов

Задолженность мужчины превысила 280 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазовского района Удмуртии осудили за неуплату алиментов. Информацию об этом разместили на сайте Глазовского райсуда в среду, 6 февраля.

Суд установил, что ранее судимый 27-летний житель Глазовского района в 2018 году привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Трудоспособный мужчина без уважительных причин неоднократно не выплачивал эти алименты, с бывшей семьей отношения не поддерживал, с ребёнком не общался. Несмотря на письменные предупреждения, мер к погашению задолженности по алиментам подсудимый не предпринял и на работу не трудоустроился. В результате у мужчины образовалась задолженность в размере 282 982 рубля 20 копеек.

С учётом обстоятельств дела суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. При этом мужчина обязан самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания с предписанием, полученным в уголовно-исполнительной инспекции. Приговор в законную силу не вступил.