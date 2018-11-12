Перспектива остаться без автомобиля заставила жителя Воткинска выплатить долг по алиментам

Также должник устроился на работу.

Воткинск. Удмуртия. Задолжавший 384 тыс. рублей по алиментам житель Воткинска заплатил долг и устроился на работу. Как сообщаете пресс-служба УФССП по Удмуртии, мужчина сделал это только после того, как у него арестовали автомобиль «Фольксваген».

«Перспектива остаться без автомобиля и быть привлечённым к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») побудила должника полностью погасить задолженность перед своими детьми. Кроме того, мужчина официально трудоустроился, документы на удержание части заработной платы в счёт оплаты алиментов судебный пристав-исполнитель Воткинского районного отдела уже направила в организацию. Транспортное средство возвращено его собственнику», - говорится в сообщении.

Напомним, что месяц назад должник попытался спрятать свою машину, припарковав его около торгового центра в 500 метрах от службы судебных приставов. Но автомобиль нашли, был составлен акт описи и ареста, иномарка принудительно эвакуирована.