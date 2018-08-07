Бывшая сотрудница службы судебных приставов в Удмуртии украла более полумиллиона рублей

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы условно.

Ижевск. Удмуртия. Бывшую сотрудницу службы судебных приставов в Удмуртии осудили за хищение крупной суммы денег. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры республики, женщине предъявили обвинение в совершении служебного подлога и присвоении чужого имущества.

Установлено, что с апреля по июль 2017 года, используя свои служебные полномочия, осужденная вносила заведомо ложные сведения в финансовые документы. Затем на их основании она перечисляла деньги с депозитного счета Ленинского районного отдела судебных приставов Ижевска на счета физических лиц. В дальнейшем эти люди снимали эти денежные средства и передавали бывшей сотруднице службы судебных приставов. Так женщине удалось похитить 561 837,89 рублей.

«Данный факт выявлен сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Удмуртской Республике, и гражданка уволена в связи с утратой доверия», - прокомментировали ситуацию информагентству «Сусанин» в Управлении Федеральной службы судебных приставов Удмуртии.

Суд приговорил женщину к 3 годам и 4 месяцам лошения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.