play
pause
  • $ 63.14 ↑
  • € 73.47 ↑

Первоочередной ремонт пострадавшей башни Ижмаша может обойтись в 150 млн рублей

17:23, 03 июля, 2018
Анна Торхова
17:23, 03 июля, 2018
Анна Торхова
854
0
#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
854
0

В настоящее время помещение пустует.

Ижевск. Удмуртия. Первоочередной ремонт пострадавшей башни Ижмаша может обойтись в 150 млн рублей. Об этом рассказал «Сусанину» руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Юрий Перевозчиков.

«Республика может предложить взять (корпус – прим.ред.) в пользование или аренду, но в условиях бюджетной ситуации брать на себя серьезные обязательства по сохранению корпуса довольно затруднительно», - пояснил Перевозчиков.

Здание передадут в аренду тому, кто способен вкладывать деньги в проектные работы, реконструкцию и содержание корпуса. 

Пожар на башне Ижмаша

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-03.

Отметим, здание состоит из 6 производственных корпусов общей площадью 21 тыс. кв.м. Центральный корпус, в котором произошел пожар, с 2013 года находится в федеральной собственности и управляется межрегиональным территориальным управлением Росимущества по Удмуртской Республике и Кировской области.

В настоящее время задние пустует. В последний раз ремонтные работы на объекте проводились в 2010 году.

Напомним, возгорание башни завода Ижмаш произошло 3 июля. По словам историка Евгения Шумилова, это один из трагических дней для Ижевска.

 
17:23, 03 июля, 2018
Анна Торхова
854
0
#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
21649

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

14246
17:25, 30 июня, 2018

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

12995
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

9500
09:44, 29 июня, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

7829
09:30, 02 июля, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
8134

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3722
18:42, 26 июня, 2018

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

3401
12:42, 02 июля, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2461
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2392
14:51, 27 июня, 2018

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

18:53, 27 июня, 2018
2159

Франция сняла все обвинения с российского сенатора и бизнесмена Керимова

1966
18:58, 28 июня, 2018

У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги

1955
09:20, 28 июня, 2018

«Третий пол» разрешили регистрировать в Австрии

1948
20:25, 30 июня, 2018

Президент США не исключил возможность признания Крыма российским

1790
12:25, 30 июня, 2018

Мультимедиа

Пожар на башне Ижмаша

Удмуртия в минуту: пожар на башне Ижмаша и новый тренер «Ижстали»

Удмуртия в минуту: «железный человек» республики и продолжающаяся жара

02 июля, 2018