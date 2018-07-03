В настоящее время помещение пустует.

Ижевск. Удмуртия. Первоочередной ремонт пострадавшей башни Ижмаша может обойтись в 150 млн рублей. Об этом рассказал «Сусанину» руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Юрий Перевозчиков.

«Республика может предложить взять (корпус – прим.ред.) в пользование или аренду, но в условиях бюджетной ситуации брать на себя серьезные обязательства по сохранению корпуса довольно затруднительно», - пояснил Перевозчиков.

Здание передадут в аренду тому, кто способен вкладывать деньги в проектные работы, реконструкцию и содержание корпуса.

Пожар на башне Ижмаша Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-03.

Отметим, здание состоит из 6 производственных корпусов общей площадью 21 тыс. кв.м. Центральный корпус, в котором произошел пожар, с 2013 года находится в федеральной собственности и управляется межрегиональным территориальным управлением Росимущества по Удмуртской Республике и Кировской области.

В настоящее время задние пустует. В последний раз ремонтные работы на объекте проводились в 2010 году.

Напомним, возгорание башни завода Ижмаш произошло 3 июля. По словам историка Евгения Шумилова, это один из трагических дней для Ижевска.