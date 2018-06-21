Житель Удмуртии предстанет перед судом за соблазнение шестиклассницы

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии предстанет перед судом за соблазнение 13-летней девочки. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, против 22-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

По данным следствия, минувшей весной в одном из населенных пунктов Якшур-Бодьинского района молодой человек познакомился с шестиклассницей и переспал с ней у девочки дома.

«Произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская и биологическая экспертиза», - рассказали следователи.

За «половое сношение с лицом, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста» (часть 3 статьи 134 УК РФ) мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.