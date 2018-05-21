play
pause
  • $ 61.94 ↑
  • € 73.18 ↑

В Ижевске разыскивают 12-летнего мальчика, который ушел из дома

16:36, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
16:36, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
398
0
#дети\n#Ижевск\n#розыск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com/psoregion18
398
0

Поиски длятся уже 5 дней.

Ижевск. Удмуртия. 12-летний мальчик ушел из дома в Ижевске. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Известно, что Ярослав Кособенин пропал 17 мая 2018 года вместе с другим школьником в районе Автозавода. 18 мая ребят обнаружила горожанка, но до приезда полиции Ярославу удалось сбежать, второго мальчика вернули домой.

«До сих пор принимаются меры по розыску Кособенина. Поэтому всех, кто его видел, просьба обратиться в полицию: 02 (с мобильного 102) или в дежурную часть отдела полиции №45 по Устиновскому району 696-000», - уточнили в пресс-службе.

16:36, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
398
0
#дети\n#Ижевск\n#розыск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
17228

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12090
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8517
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7105
11:17, 18 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

6804
15:55, 14 мая, 2018

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

18:48, 14 мая, 2018
3406

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

2518
15:07, 20 мая, 2018

Стал известен новый состав российского правительства

2226
15:54, 18 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2050
19:33, 18 мая, 2018

Полисы ОСАГО могут вновь подорожать с 31 августа

2010
16:31, 14 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3274

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2353
16:08, 19 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2219
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2082
11:48, 18 мая, 2018

Лавров раскритиковал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

1924
19:38, 14 мая, 2018

Мультимедиа

Ночь музеев 2018 в Ижевске

Свалка в Камбарском районе

Удмуртия в минуту: задержание экс-директора «Ижевских электросетей» и ситуация в Пугачево