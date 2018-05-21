В Ижевске разыскивают 12-летнего мальчика, который ушел из дома

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Ижевск. Удмуртия. 12-летний мальчик ушел из дома в Ижевске. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Известно, что Ярослав Кособенин пропал 17 мая 2018 года вместе с другим школьником в районе Автозавода. 18 мая ребят обнаружила горожанка, но до приезда полиции Ярославу удалось сбежать, второго мальчика вернули домой.

«До сих пор принимаются меры по розыску Кособенина. Поэтому всех, кто его видел, просьба обратиться в полицию: 02 (с мобильного 102) или в дежурную часть отдела полиции №45 по Устиновскому району 696-000», - уточнили в пресс-службе.