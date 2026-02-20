Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод создал лимитированную серию пневматических винтовок МР-512С. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

МР-512С — это самая массовая в России пневматическая винтовка с пружинно-поршневой конструкцией. Это оружие используют для тренировочной и развлекательной стрельбы.

Завод изготовил 30 таких винтовок с необычными расцветками лож. Традиционные модели имеют ложу чёрного цвета, а в этой серии ложа изготовлена из бесцветного полиамида, в который попеременно добавляли два контрастных оттенка красителя. В результате смешения красок получились неповторяющиеся комбинации чёрного, песочного и синего оттенков.