Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

ИМЗ выпустил лимитированную серию пневматических винтовок МР-512C

15:50, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
ИМЗ выпустил лимитированную серию пневматических винтовок МР-512C
15:50, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод\n#оружие
Источник фото: ИИ
97
0

Они имеют разноцветные и неповторимые ложи.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод создал лимитированную серию пневматических винтовок МР-512С. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

МР-512С — это самая массовая в России пневматическая винтовка с пружинно-поршневой конструкцией. Это оружие используют для тренировочной и развлекательной стрельбы.

Завод изготовил 30 таких винтовок с необычными расцветками лож. Традиционные модели имеют ложу чёрного цвета, а в этой серии ложа изготовлена из бесцветного полиамида, в который попеременно добавляли два контрастных оттенка красителя. В результате смешения красок получились неповторяющиеся комбинации чёрного, песочного и синего оттенков.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:50, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод\n#оружие