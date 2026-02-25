Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
09:40, 25 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#оружие
Источник фото: techcrim.ru
Пуля также оснащена пластиковым баллистическим наконечником.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в серийное производство запустили нарезные патроны калибра 308 Win. с пулей Коника. Об этом сообщается на сайте ЗАО «Техкрим».

Патрон имеет массу 11 г и предназначен к гражданскому нарезному оружию. Пуля имеет пластиковый баллистический наконечник, а оболочка сделана из латуни. Гильза стальная фосфатированная. Начальная скорость при стрельбе из баллистического оружия с длиной ствола 600 мм — не менее 750 м/с.

Напомним, почти год назад «Техкрим» запустил в серийное производство патрон с двумя пулями. 

#Ижевск\n#оружие