Уголовное дело возбудили в Ижевске после ложного сообщения о минировании

Установлено, что на горячую линию позвонил 29-летний ранее судимый мужчина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сообщение о минировании одного из домов по улице Союзная поступило на горячую линию «112». По указанному адресу приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что звонок с сообщением о минировании сделал 29-летний ранее судимый ижевчанин. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит штраф до 200 тыс. рублей, исправительные работы до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.