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Ижевчанку на два месяца отправили под домашний арест за призывы к терроризму из Египта

11:30, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанку на два месяца отправили под домашний арест за призывы к терроризму из Египта
11:30, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Египет\n#терроризм\n#соцсети\n#домашний арест
Фото: unsplash.com (Rami Al-zayat)
98
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Она выкладывала посты в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали меру пресечения местной жительнице, которая опубликовала в интернете призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

По версии органов следствия, в 2024 году 60-летняя женщина находясь в Египте публиковала в соцсети «ВКонтакте» посты, призывающие осуществлять террористическую деятельность. 

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»).  

21 сентября Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения для обвиняемой. Несмотря на то, что женщина и её защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, ижевчанку приговорили к домашнему аресту на два месяца — до 20 ноября 2024 года. Также ей установили ряд запретов.  

11:30, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Египет\n#терроризм\n#соцсети\n#домашний арест