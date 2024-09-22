Ижевчанку на два месяца отправили под домашний арест за призывы к терроризму из Египта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали меру пресечения местной жительнице, которая опубликовала в интернете призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии органов следствия, в 2024 году 60-летняя женщина находясь в Египте публиковала в соцсети «ВКонтакте» посты, призывающие осуществлять террористическую деятельность.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»).

21 сентября Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения для обвиняемой. Несмотря на то, что женщина и её защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, ижевчанку приговорили к домашнему аресту на два месяца — до 20 ноября 2024 года. Также ей установили ряд запретов.