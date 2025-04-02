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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске силовики предотвратили вооружённое нападение на школу

09:58, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске силовики предотвратили вооружённое нападение на школу
09:58, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
965
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#терроризм
Источник фото: УФСБ по Удмуртии
965
0

Злоумышленник заготовил средства нападения и «манифест» с мотивами действий. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предотвращён теракт. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии, задержанный мужчина готовил вооружённое нападение на одно из образовательных учреждений города. 

Задержанный закупился компонентами для самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и бутылок с зажигательной смесью. Также в его планах было приобретение огнестрельного оружия. Для оправдания своих действий мужчина составил некий «манифест». 

Сотрудники ФСБ вовремя задержали подозреваемого. Свои планы он не успел воплотить до конца. В его доме обнаружили и изъяли два кг аммиачной селитры, три литра дизельного топлива, литр моторного масла, бутылка с зажигательной смесью. Кроме того, силовики нашли инструкцию по изготовлению самодельной «бомбы» и гвозди длинной 50 мм — поражающие элементы. 

Мужчина свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении теракта. 

UPD: суд поместил задержанного под стражу. Он в составе группы лиц готовил вооружённое нападение на одну из ижевских школ

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09:58, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
965
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#терроризм