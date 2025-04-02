Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предотвращён теракт. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии, задержанный мужчина готовил вооружённое нападение на одно из образовательных учреждений города.

Задержанный закупился компонентами для самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и бутылок с зажигательной смесью. Также в его планах было приобретение огнестрельного оружия. Для оправдания своих действий мужчина составил некий «манифест».

Сотрудники ФСБ вовремя задержали подозреваемого. Свои планы он не успел воплотить до конца. В его доме обнаружили и изъяли два кг аммиачной селитры, три литра дизельного топлива, литр моторного масла, бутылка с зажигательной смесью. Кроме того, силовики нашли инструкцию по изготовлению самодельной «бомбы» и гвозди длинной 50 мм — поражающие элементы.

Мужчина свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении теракта.



UPD: суд поместил задержанного под стражу. Он в составе группы лиц готовил вооружённое нападение на одну из ижевских школ.