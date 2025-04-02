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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Обвиняемого в подготовке теракта в Ижевска заключили под стражу

10:18, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Обвиняемого в подготовке теракта в Ижевска заключили под стражу
10:18, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#терроризм
Источник фото: пресс-служба судов Удмуртии
251
0

20-летний молодой человек является приверженцем идей международной террористической организации.

Ижевск. Удмуртия. Готовившего вооружённое нападение на школу 20-летнего ижевчанина отправили под стражу. При этом, обвиняемый и его адвокат не согласились с такой мерой пресечения. Подробности передаёт пресс-служба судов Удмуртии. 

Установлено, обвиняемый является приверженцем международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. С февраля по март 2025 года он с группой лиц заранее сговорившись начал готовить теракт. 

«Теракт планировалось совершить путем поджога и взрыва средней общеобразовательной школы с целью причинения смерти учащимся и работникам образовательного учреждения», — говорится в сообщении. 

Ранее «Сусанин» сообщал, что в ходе обысков у фигуранта нашли компоненты для самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, инструкцию по его созданию, а также всё необходимое для изготовления бутылок зажигательной смеси.

Для организации и поиска оружия обвиняемый создал чат в Телеграме, где состояли его сообщники. Довести задуманное до конца у злоумышленников не вышло. Сотрудники УФСБ задержали готовящегося исполнителя злодеяния. 

На заседании суда обвиняемый не согласился с заключением под стражу. Вместе с адвокатом он ходатайствовал не изолировать себя от общества и избрать другую меру пресечения.

Суд заключил злоумышленника под стражу сроком на два месяца, до 20 мая 2025 года.

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10:18, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#терроризм