Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении студента, который обвиняется в заведомо ложных сообщениях о минировании колледжа. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

Осенью 2024 года первокурсник Сарапульского политехнического колледжа, не желая идти на пары, отправил несколько писем о якобы минировании своего учебного заведения. Для этого он воспользовался ботом для отправки анонимных сообщений в одном из мессенджеров.

Сотрудники полиции вместе с кинологами проверили здание, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

В суде предупреждают, что для установления личности «анонимного» минёра, полицейским требуется от нескольких часов до нескольких минут.

Молодому человеку теперь грозит наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.