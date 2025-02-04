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В Сарапуле анонимному минёру колледжа грозит срок до пяти лет

09:33, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапуле анонимному минёру колледжа грозит срок до пяти лет
09:33, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
12
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#терроризм\n#ложное минирование
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Он распространил ложные сведения о готовящемся теракте.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении студента, который обвиняется в заведомо ложных сообщениях о минировании колледжа. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

Осенью 2024 года первокурсник Сарапульского политехнического колледжа, не желая идти на пары, отправил несколько писем о якобы минировании своего учебного заведения. Для этого он воспользовался ботом для отправки анонимных сообщений в одном из мессенджеров.

Сотрудники полиции вместе с кинологами проверили здание, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

В суде предупреждают, что для установления личности «анонимного» минёра, полицейским требуется от нескольких часов до нескольких минут.

Молодому человеку теперь грозит наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

09:33, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
12
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#терроризм\n#ложное минирование