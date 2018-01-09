Среди них 8 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за новогодние праздники 34 человека пострадали от пиротехники. Как сообщила журналистам замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева, среди них 8 детей.

«Надо отметить, что по пиротехнике было 34 обращения по Удмуртской Республике. Из них 8 детей обратилось. Один ребенок был госпитализирован. Все остальные лечились амбулаторно», - рассказала Гузнищева.

По ее словам, многие пострадали из-за бенгальских огней.

«Видимо, была не очень качественная партия. Были ожоги кистей. Небольшая площадь ожогов, но в основном обращались с такими жалобами. Но больших травм не было», - уточнила Людмила Гузнищева.