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      В Удмуртии за новогодние праздники 34 человека пострадали от пиротехники

      15:50, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      15:50, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      420
      0
      #Ижевск\n#пиротехника\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#праздники
      Фото: ИА "Сусанин"
      420
      0

      Среди них 8 детей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за новогодние праздники 34 человека пострадали от пиротехники. Как сообщила журналистам замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева, среди них 8 детей.

      «Надо отметить, что по пиротехнике было 34 обращения по Удмуртской Республике. Из них 8 детей обратилось. Один ребенок был госпитализирован. Все остальные лечились амбулаторно», - рассказала Гузнищева.

      По ее словам, многие пострадали из-за бенгальских огней.

      «Видимо, была не очень качественная партия. Были ожоги кистей. Небольшая площадь ожогов, но в основном обращались с такими жалобами. Но больших травм не было», - уточнила Людмила Гузнищева.

      15:50, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      420
      0
      #Ижевск\n#пиротехника\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#праздники

       

       

       

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