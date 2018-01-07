В Ижевске из-за нарушения ПДД при обгоне пострадал ребенок

ДТП произошло днем в центре столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Несоблюдение правил движения при маневрировании на дороге стало причиной аварии в столице Удмуртии. Как сообщили в 1 отделе Управления Госавтоинспекции по республике, ДТП произошло в субботу, 6 января, в 12 часов 48 минут, в районе пересечения улиц Карла Маркса и Советской в центре Ижевска.

Женщина за рулем автомобиля «Калина» решила обогнать «Хенде Гетц». Однако она не обратила внимания на то, что иномарка поворачивала налево. Машины столкнулись, в результате чего находившаяся на заднем сиденье «Калины» 7-летняя девочка получила травмы. Отмечается, что пострадавшая была пристегнута ремнем безопасности с адаптером.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии с пунктом 11.1. Правил дорожного движения РФ, водителю запрещается выполнять обгон, если транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево.