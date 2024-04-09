В Удмуртии из-за программного сбоя приостановили регистрацию машин и замену водительских прав

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии временно приостановлена регистрация транспортных средств и замена водительских удостоверений, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Причиной стал программный сбой, который наблюдается в некоторых регионах страны.

Сейчас принимаются меры к устранению неполадок, работа информационных ресурсов восстанавливается. Граждан в ближайшие часы просят не посещать межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы.

«О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Также сбой произошёл в Петербурге, Ленобласти, а также в Москве и Московской области.