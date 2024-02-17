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На дорогах Удмуртии проводится акция «Госномер»

15:45, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
На дорогах Удмуртии проводится акция «Госномер»
15:45, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
158
0
#Госавтоинспекция\n#дорожное движение\n#нарушение правил
Фото: ИА «Сусанин»
158
0

За прошлый год выявлено 19 случаев управления транспортом с подложным либо видоизмененным госномером.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии автоинспекторы проводят профилактическую акцию «Госномер». Об этом рассказали в Госавтоинспекции Удмуртии. 

При помощи программного обеспечения «Паутина» и камер видеофиксации в 2023 году выявлено 1 466 фактов управления транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.  Зафиксировано около 500 фактов управления транспортом без регистрационных знаков, а также 19 случаев управления автомобилем с подложным либо видоизмененным госномером.

16 февраля в рамках акции «Госномер» инспекторы выявляли в потоке транспорта машины, которые числятся в розыске, автомобили-двойники, автомобили с прекращенной регистрацией, а также водителей, лишенных права управления. 

 

15:45, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
158
0
#Госавтоинспекция\n#дорожное движение\n#нарушение правил