На дорогах Удмуртии проводится акция «Госномер»

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии автоинспекторы проводят профилактическую акцию «Госномер». Об этом рассказали в Госавтоинспекции Удмуртии.

При помощи программного обеспечения «Паутина» и камер видеофиксации в 2023 году выявлено 1 466 фактов управления транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Зафиксировано около 500 фактов управления транспортом без регистрационных знаков, а также 19 случаев управления автомобилем с подложным либо видоизмененным госномером.

16 февраля в рамках акции «Госномер» инспекторы выявляли в потоке транспорта машины, которые числятся в розыске, автомобили-двойники, автомобили с прекращенной регистрацией, а также водителей, лишенных права управления.