Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

Случай произошел около стадиона «Знамя».
Воткинск. Удмуртия. Правоохранители начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета Российской Федерации, случай произошел около стадиона «Знамя» 2 ноября.
«Между девочками произошел конфликт, в ходе которого одна из них нанесла побои другой, в том числе обутой ногой по голове», - говорится в сообщении.
По результатам проверки, следователями будет дана оценка действиям или бездействиям должностных лиц органов системы профилактики Воткинска.
Отметим, что за дракой наблюдали несколько десятков сверстников.