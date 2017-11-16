Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

Случай произошел около стадиона «Знамя».

Воткинск. Удмуртия. Правоохранители начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета Российской Федерации, случай произошел около стадиона «Знамя» 2 ноября.

«Между девочками произошел конфликт, в ходе которого одна из них нанесла побои другой, в том числе обутой ногой по голове», - говорится в сообщении.

По результатам проверки, следователями будет дана оценка действиям или бездействиям должностных лиц органов системы профилактики Воткинска.

Отметим, что за дракой наблюдали несколько десятков сверстников.