LIVE: взрыв в жилом доме в Ижевске. Информация на 20:00

Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС России по Удмуртии предоставили последние данные по ситуации с обрушением жилого дома на Удмуртской, 261 в Ижевске.

При обрушении жилого дома в Ижевске могли пострадать 10-15 человек. Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин. По его словам, всего в доме по адресу Удмуртская, 261 проживало более 500 человек, в разрушенной секции - 28 человек (8 трехкомнатных квартир). https://susanin.news/udmurtia/incidents/20171109-243104/#hcq=ywARuAq