В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы и гибели леса

Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 18 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверила исполнение природоохранного законодательства ООО «Чистый город», который эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов по Нылгинскому тракту. Как сообщает пресс-служба ведомства, после этого было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил по обращению экологически опасных веществ и отходов.

Установлено загрязнение сточными водами участка леса, который прилегает к полигону. Также здесь допущено превышение предельно допустимых концентраций по азоту нитратов, нефтепродуктам, стронцию, хлориду-иону. Обнаружено усыхание леса на общей площади более 31 тыс. кв.м, объемом более 539 куб.м. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в сумму более 18 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 247 УК России («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений.