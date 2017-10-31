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      В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы и гибели леса

      13:11, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      13:11, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      245
      0
      #лес\n#экология\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии\n#происшествие\n#проверка
      Фото: pixabay.com
      245
      0

      Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 18 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверила исполнение природоохранного законодательства ООО «Чистый город», который эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов по Нылгинскому тракту. Как сообщает пресс-служба ведомства, после этого было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил по обращению экологически опасных веществ и отходов.

      Установлено загрязнение сточными водами участка леса, который прилегает к полигону. Также здесь допущено превышение предельно допустимых концентраций по азоту нитратов, нефтепродуктам, стронцию, хлориду-иону. Обнаружено усыхание леса на общей площади более 31 тыс. кв.м, объемом более 539 куб.м. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в сумму более 18 млн рублей.

      По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 247 УК России («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

      Кроме того, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений. 

      13:11, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      245
      0
      #лес\n#экология\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии\n#происшествие\n#проверка

       

       

       

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