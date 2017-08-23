Владельца сгоревшего в Татарстане автобуса Самара-Ижевск хотят лишить лицензии

Такое решение принял Госавтодорнадзор.

Самара. Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта решило лишить лицензии владельца сгоревшего в Татарстане автобуса Самара-Ижевск. Такие документы в отношении АО «Евразийская корпорация автовокзалов» уже направили в суд, сообщает «Интерфакс».

Надзорное ведомство требует приостановить лицензию за нарушение лицензионных требований. Рассмотрение назначили на 31 августа в Октябрьском районном суде Самары.

Смертельное ДТП в Татарстане, в котором погибли 14 человек, произошло в ночь на 2 июля 2017 года. Рядом с Заинском столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус, который после удара загорелся. Позже самарского перевозчика оштрафовали на 200 тыс. рублей.