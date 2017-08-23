  • $ 59.04 ↓
  • € 69.59 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Владельца сгоревшего в Татарстане автобуса Самара-Ижевск хотят лишить лицензии

      17:59, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:59, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      152
      0
      #Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану
      152
      0

      Такое решение принял Госавтодорнадзор.

      Самара. Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта решило лишить лицензии владельца сгоревшего в Татарстане автобуса Самара-Ижевск. Такие документы в отношении АО «Евразийская корпорация автовокзалов» уже направили в суд, сообщает «Интерфакс».

      Надзорное ведомство требует приостановить лицензию за нарушение лицензионных требований. Рассмотрение назначили на 31 августа в Октябрьском районном суде Самары.

      Смертельное ДТП в Татарстане, в котором погибли 14 человек, произошло в ночь на 2 июля 2017 года. Рядом с Заинском столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус, который после удара загорелся. Позже самарского перевозчика оштрафовали на 200 тыс. рублей.

      17:59, 23 августа, 2017
      Яна Шамаева
      152
      0
      #Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      8160

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      4243
      12:20, 17 августа, 2017

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3517
      12:50, 18 августа, 2017

      Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске

      3303
      13:45, 17 августа, 2017

      Жительница Ижевска наняла двух братьев для убийства возлюбленного

      2239
      09:21, 16 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      2669

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1354
      18:00, 16 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1048
      15:11, 18 августа, 2017

      Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

      987
      12:58, 16 августа, 2017

      Тимур Кизяков и программа «Пока все дома» уходят с Первого канала

      949
      09:25, 16 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      823

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      659
      09:15, 17 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      646
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      633
      09:26, 18 августа, 2017

      The Economist назвал самые комфортные города мира

      595
      16:29, 16 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: готовность региона к зиме и мотоциклы для Минобороны

      День флага России отпраздновали в Ижевске

      Удмуртия в минуту: авария в Можге и пингвины Гумбольдта

      22 августа, 2017