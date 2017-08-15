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      Самарского перевозчика оштрафовали после ДТП с ехавшим в Ижевск автобусом

      14:55, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      14:55, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      174
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Самарская область\n#транспорт\n#штрафы\n#происшествие
      Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
      174
      0

      Проверки в «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА) длились месяц.

      Самара. Самарского перевозчика оштрафовали после ДТП с ехавшим в Ижевск автобусом, в котором погибло 14 человек. Как сообщает Волга-Ньюс, проверки в «Евразийской корпорации автовокзалов» (ЕКА) длились месяц.

      Комиссия, в которую вошли представители региональных управлений Ространснадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, трудовой инспекции, выявила множество нарушений. Выяснилось, что перевозчик выпускал на маршруты автобусы в неудовлетворительном состоянии. Продолжительность рабочего времени водителей оказалась выше нормы.

      «Кроме того, проверка установила, что водители не владеют навыками работы с тахографом, который регистрирует соблюдение режима труда и отдыха экипажа, нарушены правила оформления трудовых договоров, проведения медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований водителей», - отмечает издание.

      В результате ЕКА оштрафовали на 200 тыс. рублей. Кроме того, в отношении компании подали шесть исков в суд, еще два – в отношении гендиректора.

      Напомним, что в ночь на 2 июля на трассе в 9 км от Заинска (Татарстан) столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус, который ехал из Самары в Ижевск. Автобус загорелся, 28 человек пострадали и 14 погибли.

      По данному факту возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»).

      Кроме того, правоохранители задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельную аварию. Также врио главы республики Александр Бречалов сказал, что вопрос с выплатами и помощью семьям погибших будут решать индивидуально.

      14:55, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      174
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Самарская область\n#транспорт\n#штрафы\n#происшествие

       

       

       

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