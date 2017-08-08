Находящегося в федеральном розыске неплательщика алиментов из Ижевска задержали в ХМАО

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

Ханты-Мансийск. Находящегося в федеральном розыске неплательщика алиментов из Ижевска задержали в одном из поселков Ханты-мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК России («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей»).

После задержания подозреваемого поместили в ИВС. За совершенное преступление ему грозит до года тюремного заключения.