В двух случаях юные водители проигнорировали требования правил дорожного движения.

Ижевск. В Ижевске с начала месяца в ДТП пострадали 4 велосипедиста. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в двух случаях юные водители проигнорировали требования правил дорожного движения.

В ведомстве напоминают, что пересекать проезжую часть велосипедист должен пешком, ведя велосипед рядом.

Так, 7 июля на пешеходном переходе на улице Союзной 17-летний подросток был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем «Нексия». В итоге пострадавшего госпитализировали.

Аналогичное ДТП произошло 11 июля 2017 года на улице Красной, где водитель «Форда» сбил 15-летнего подростка, который также попал в больницу.

«Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют тяжелые последствия. А водителям велотехники необходимо изучить и строго соблюдать правила дорожного движения», - пишут в МВД.