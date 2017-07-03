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      Четыре жителя Удмуртии погибли при столкновении КамАЗа и автобуса в Татарстане

      08:25, 03 июля, 2017
      Яна Шамаева
      08:25, 03 июля, 2017
      Яна Шамаева
      1315
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Татарстана
      1315
      0

      Один из них ребенок.

      Казань. Татарстан. Четыре жителя Удмуртии погибли при столкновении КамАЗа и автобуса в Татарстане. Об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июня, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

      Среди жертв смертельного ДТП – один ребенок из Удмуртии.

      «Четыре человека погибли, в том числе один ребенок», - сказал Фомин.

      По его словам, сейчас три человека из Удмуртии еще находятся в больницах Татарстана.

      «Два человека в Альметьевске, один в Казани. В Казань и Альметьевск отправлены родственники, которые обеспечены психологической помощью», - уточнил руководитель управления.

      Всего в страшной в аварии в Татарстане пострадали 11 жителей Удмуртии.

      ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Самара-Ижевск. После этого автобус загорелся. В результате пострадали 28 человек, 14 из них от полученных травм скончались.

      По факту аварии возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»). Правоохранительные органы задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельное ДТП.

      08:25, 03 июля, 2017
      Яна Шамаева
      1315
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей

       

       

       

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