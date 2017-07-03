Один из них ребенок.

Казань. Татарстан. Четыре жителя Удмуртии погибли при столкновении КамАЗа и автобуса в Татарстане. Об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июня, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

Среди жертв смертельного ДТП – один ребенок из Удмуртии.

«Четыре человека погибли, в том числе один ребенок», - сказал Фомин.

По его словам, сейчас три человека из Удмуртии еще находятся в больницах Татарстана.

«Два человека в Альметьевске, один в Казани. В Казань и Альметьевск отправлены родственники, которые обеспечены психологической помощью», - уточнил руководитель управления.

Всего в страшной в аварии в Татарстане пострадали 11 жителей Удмуртии.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Самара-Ижевск. После этого автобус загорелся. В результате пострадали 28 человек, 14 из них от полученных травм скончались.

По факту аварии возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»). Правоохранительные органы задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельное ДТП.