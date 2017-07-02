По делу о ДТП с 14 погибшими в Татарстане задержана гендиректор транспортной компании

Правоохранители проводят обыски в офисе АО «Евразийская корпорация автовокзалов».

Москва. Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельное ДТП в Татарстане. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство также сообщает, что число жертв трагедии увеличилось с 13 до 14 человек. 12 пассажиров автобуса находятся в больницах.

«Генеральный директор компании Оксана Никитина воздерживается от комментариев по поводу ДТП с участием своего автобуса», - пишет «Интерфакс».

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»).

По одной из версий, которую озвучили в региональном управлении Следственного комитета России по Татарстану, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Кроме того, среди возможных причин трагедии рассматривается сон за рулем, а также то, что мужчина не смог справится с управлением при обгоне.

Ранее полиция Татарстана сообщала, что правоохранители намерены задержать водителя грузовика и двух водителей автобуса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Самара-Ижевск. После этого автобус загорелся.

По данным Минздрава Татарстана, на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 14 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть», а также в Альметьевск. Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.

В главном управлении МЧС России по Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили, что среди погибших и пострадавших были жители Удмуртии.

ДТП в Заинском районе. Автобус "Самара-Ижевск" В Главном управлении МЧС России по РТ работает телефон "горячей линии" по ДТП в Заинском районе Республики Татарстан - (843) 227-46-96, 227-45-63. В 00.40 02.07.2017 года в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием.

Номера «горячей линии» региональных управлений МЧС России:

В Татарстане -(843) 227-46-96, 227-45-63.

В Самарской области -(846) 337-72-82.

В Удмуртской Республике -(83412) 51-45-50.