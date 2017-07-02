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      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      08:44, 02 июля, 2017
      08:44, 02 июля, 2017
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      #МЧС\n#ДТП\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 16.mchs.gov.ru
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      ДТП произошло в ночь на воскресенье в Заинском районе.

      Заинск. Татарстан. В аварии с участием автобуса, ехавшего из Самары в Ижевск, погибли 13 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан». После этого общественный транспорт загорелся.

      По данным Минздрава Татарстана, на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 13 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть» и Альметьевска. Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.

      В Главном управлении МЧС России по Татарстану работает телефон «горячей линии» – (843) 227-46-96, 227-45-63.

      В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает телефон «горячей линии» - (846) 337-72-82.

      В Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике работает телефон «горячей линии» - (83412) 51-45-50.

      08:44, 02 июля, 2017
      1484
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      #МЧС\n#ДТП\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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