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      Папа погибшего в Ижевске малыша оставил его одного рядом с баром

      12:38, 21 апреля, 2017
      12:38, 21 апреля, 2017
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      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#трагедия\n#уголовное дело\n#ребенок
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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      Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

      Ижевск. Удмуртия. Погибший под колесами грузовика ребенок в Ижевске недолгое время находился в детском велосипеде рядом со входом в бар, где его оставил папа. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе республиканского управления ГИБДД.

      «Папа оставил его на непродолжительное время одного. Папу нашли, он был там же», - сказал собеседник агентства. 

      Напомним, грузовик насмерть сбил 2-летнего мальчика в «велосипеде-коляске» на улице Автозаводской в пятницу, 21 апреля.

       
      12:38, 21 апреля, 2017
      2971
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#трагедия\n#уголовное дело\n#ребенок
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