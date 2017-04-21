Папа погибшего в Ижевске малыша оставил его одного рядом с баром

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ижевск. Удмуртия. Погибший под колесами грузовика ребенок в Ижевске недолгое время находился в детском велосипеде рядом со входом в бар, где его оставил папа. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе республиканского управления ГИБДД.

«Папа оставил его на непродолжительное время одного. Папу нашли, он был там же», - сказал собеседник агентства.

Напомним, грузовик насмерть сбил 2-летнего мальчика в «велосипеде-коляске» на улице Автозаводской в пятницу, 21 апреля.