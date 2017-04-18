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      Обвиняемого в развратных действиях чиновника правительства Удмуртии оставили под стражей до лета

      09:00, 18 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 18 апреля, 2017
      Ксения Чернова
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      #дети\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#суд\n#происшествие
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      Мужчина пожаловался на ухудшение состояния здоровья.

      Ижевск. Удмуртия. Заподозренного в развратных действиях в отношении подростков и распространении порнографии сотрудника государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии оставили под стражей до лета. Как сообщили информагентству «Сусанин» в объединенной пресс-службе судейского сообщества, срок ареста мужчине продлили до 13 июня.

      Сам чиновник просил изменить меру пресечения на домашний арест из-за обострившихся хронических заболеваний. Подозреваемый также повторил, что своей вины он не отрицает, скрываться не собирается.

      «Суд пришел к выводу о невозможности применения к обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста», - отмечается в сообщении пресс-службы.

      Напомним, 40-летнего сотрудника правительства Удмуртской Республики обвинили в «совершении развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов». Жертвой чиновника стала 13-летняя девочка.

      После задержания мужчины власти Удмуртии провели проверку учета рабочего времени сотрудников администрации главы и правительства региона.

      09:00, 18 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      250
      0
      #дети\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#суд\n#происшествие
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