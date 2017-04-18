Обвиняемого в развратных действиях чиновника правительства Удмуртии оставили под стражей до лета

Мужчина пожаловался на ухудшение состояния здоровья.

Ижевск. Удмуртия. Заподозренного в развратных действиях в отношении подростков и распространении порнографии сотрудника государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии оставили под стражей до лета. Как сообщили информагентству «Сусанин» в объединенной пресс-службе судейского сообщества, срок ареста мужчине продлили до 13 июня.

Сам чиновник просил изменить меру пресечения на домашний арест из-за обострившихся хронических заболеваний. Подозреваемый также повторил, что своей вины он не отрицает, скрываться не собирается.

«Суд пришел к выводу о невозможности применения к обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, 40-летнего сотрудника правительства Удмуртской Республики обвинили в «совершении развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов». Жертвой чиновника стала 13-летняя девочка.

После задержания мужчины власти Удмуртии провели проверку учета рабочего времени сотрудников администрации главы и правительства региона.