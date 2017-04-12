Сейчас место оцеплено полицейскими. В ближайшее время силовики решат нужно ли эвакуировать жителей дома.
Ижевск. Около дома на улице Барышникова в Ижевске обнаружили подозрительный предмет. Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе УМВД России по Ижевску, сейчас место оцеплено полицейскими. В ближайшее время силовики решат нужно ли эвакуировать жителей дома.
«Обнаружили подозрительный предмет. Территорию оцепили. Сейчас полицейские ждут саперов. После этого примут решение нужно ли эвакуировать дом», - рассказали «Сусанину» в полиции.
Отметим, что речь идет о территории между домами 7 и 9 по улице Барышникова.
Александр Килин
Офигеть, заминировали дом Барышникова 7, все оцеплено, якобы нашли гранату возле дома
Напомним, 10 апреля у остановки «Зоопарк» и в подземном переходе на Воткинском шоссе Ижевска также обнаружили подозрительные предметы. Позднее выяснилось, что опасности для жизни людей они не представляют.
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