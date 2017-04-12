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      Около дома на улице Барышникова в Ижевске обнаружили подозрительный предмет

      11:11, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:11, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      656
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Расим Чумаков
      656
      0

      Сейчас место оцеплено полицейскими. В ближайшее время силовики решат нужно ли эвакуировать жителей дома.

      Ижевск. Около дома на улице Барышникова в Ижевске обнаружили подозрительный предмет. Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе УМВД России по Ижевску, сейчас место оцеплено полицейскими. В ближайшее время силовики решат нужно ли эвакуировать жителей дома.

      «Обнаружили подозрительный предмет. Территорию оцепили. Сейчас полицейские ждут саперов. После этого примут решение нужно ли эвакуировать дом», - рассказали «Сусанину» в полиции.

      Отметим, что речь идет о территории между домами 7 и 9 по улице Барышникова.

      Александр Килин

      Офигеть, заминировали дом Барышникова 7, все оцеплено, якобы нашли гранату возле дома

      Напомним, 10 апреля у остановки «Зоопарк» и в подземном переходе на Воткинском шоссе Ижевска также обнаружили подозрительные предметы. Позднее выяснилось, что опасности для жизни людей они не представляют.

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      11:11, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      656
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
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