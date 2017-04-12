Сейчас место оцеплено полицейскими. В ближайшее время силовики решат нужно ли эвакуировать жителей дома.

Ижевск. Около дома на улице Барышникова в Ижевске обнаружили подозрительный предмет. Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе УМВД России по Ижевску, сейчас место оцеплено полицейскими. В ближайшее время силовики решат нужно ли эвакуировать жителей дома.

«Обнаружили подозрительный предмет. Территорию оцепили. Сейчас полицейские ждут саперов. После этого примут решение нужно ли эвакуировать дом», - рассказали «Сусанину» в полиции.

Отметим, что речь идет о территории между домами 7 и 9 по улице Барышникова.

Александр Килин Офигеть, заминировали дом Барышникова 7, все оцеплено, якобы нашли гранату возле дома

Напомним, 10 апреля у остановки «Зоопарк» и в подземном переходе на Воткинском шоссе Ижевска также обнаружили подозрительные предметы. Позднее выяснилось, что опасности для жизни людей они не представляют.