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      В Удмуртии два человека провалились под лед и утонули

      10:35, 10 апреля, 2017
      10:35, 10 апреля, 2017
      357
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Красногорское\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      357
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      Один из случаев произошел около села Дебы в Красногорском районе, второй – на реке Вотка в Воткинске.

      Дебы. Воткинск. В Удмуртии два человека провалились под лед и утонули. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии, один случай произошел около села Дебы в Красногорском районе, второй – на реке Вотка.

      Трагедии случились 6 и 8 апреля. По сообщениям очевидцев, в Воткинском районе мужчина вышел на лед пьяным.

      «Уважаемые жители Удмуртской Республики, с каждым днем лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Помните, очень опасно по нему ходить: в любой момент можно провалиться», - обращаются сотрудники МЧС к жителям региона.

      В МЧС также отметили, что огромную опасность весенний тонкий лед представляет для детей.

      «Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. Не допускайте детей к рекам без надзора взрослых, особенно во время ледохода», - сообщили в пресс-службе. 

      10:35, 10 апреля, 2017
      357
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Красногорское\n#Удмуртия\n#происшествие
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