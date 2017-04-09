По предварительной информации, ущерб от ее противозаконных действий составил почти 800 тыс. рублей.

Ижевск. Жительницу Ижевска заподозрили в продаже несуществующих путевок в детские лагеря. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, по предварительной информации, ущерб от ее противозаконных действий составил почти 800 тыс. рублей.

Уже известно, что 34-летняя женщина в интернете размещала объявления. После этого заключала договор со своими клиентами, брала предоплату, но путевки в итоге не предоставляла. В итоге пострадало около 50 человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет колонии.