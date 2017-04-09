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      Жительницу Ижевска заподозрили в продаже несуществующих путевок в детские лагеря

      12:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      256
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#уголовное дело\n#деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      256
      0

      По предварительной информации, ущерб от ее противозаконных действий составил почти 800 тыс. рублей.

      Ижевск. Жительницу Ижевска заподозрили в продаже несуществующих путевок в детские лагеря. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, по предварительной информации, ущерб от ее противозаконных действий составил почти 800 тыс. рублей.

      Уже известно, что 34-летняя женщина в интернете размещала объявления. После этого заключала договор со своими клиентами, брала предоплату, но путевки в итоге не предоставляла. В итоге пострадало около 50 человек.

      Правоохранители возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет колонии.

      12:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      256
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#уголовное дело\n#деньги
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