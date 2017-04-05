Выпускник-химик организовал нарколабораторию в одной из деревень Можгинского района

Молодой человек и его друг по выходным изготавливали мефедрон как для себя, так и для продажи.

Можга. Удмуртия. Два молодых человека организовали нарколабораторию в одной из деревень Можгинского района. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, их подозревают в изготовлении наркотического средства мефедрон.

Один из подозреваемы – 24-летний выпускник химико-биологического факультета вуза. Установлено, что производством наркотиков молодые люди занимались по выходным в придомовой постройке. Мефедрон они делали как для себя, так и для продажи. Вещества, необходимые для изготовления наркотического средства, злоумышленники заказывали через Интернет.

В ходе обыска сотрудники полиции нашли почти 30 граммов запрещенных веществ. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК России. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.