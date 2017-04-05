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      Выпускник-химик организовал нарколабораторию в одной из деревень Можгинского района

      16:50, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      16:50, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      175
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Можга\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      175
      0

      Молодой человек и его друг по выходным изготавливали мефедрон как для себя, так и для продажи.

      Можга. Удмуртия. Два молодых человека организовали нарколабораторию в одной из деревень Можгинского района. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, их подозревают в изготовлении наркотического средства мефедрон.

      Один из подозреваемы – 24-летний выпускник химико-биологического факультета вуза.  Установлено, что производством наркотиков молодые люди занимались по выходным в придомовой постройке. Мефедрон они делали как для себя, так и для продажи. Вещества, необходимые для изготовления наркотического средства, злоумышленники заказывали через Интернет.

      В ходе обыска сотрудники полиции нашли почти 30 граммов запрещенных веществ. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК России. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

      16:50, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      175
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Можга\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#уголовное дело\n#происшествие
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