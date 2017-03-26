ГЖИ проконтролировала выполнение ремонта в ижевском доме с обрушившейся вентиляционной шахтой

По словам Марата Исмагилова, на данный момент инспекции остаются вопросы к МУП «Горсервис» по содержанию общего имущества, так как в подъезде видны следы подтопления, что говорит о плохом содержании крыши.

Ижевск. Удмуртия. Госжилинспекция побывала с проверкой в доме Ижевска по улице Сороковой километр, дом 7, где обрушилась вентиляционная шаха. Как сообщил на своей странице в Facebook начальник контрольного органа к МУП «Горсервис» остаются вопросы по содержанию общего имущества, так как в подъезде видны следы подтопления, что говорит о плохом содержании крыши.

«Произошедшая в этом доме ситуация показала ненадлежащую работу по содержанию общества имущества собственников и халатность со стороны компании, когда жильцы сообщали о признаках разрушения данного элемента. В результате бездействия организации было допущено падание кирпичей с крыши на тротуар перед подъездом - это ситуации опасности для жизни и здоровья людей», - написал Исмагилов. Спасибо работникам МЧС России, которые прибыли оперативно по звонку жильцов и убрали опасные кирпичи с крыши.

Он также обратил внимание на «непозволительное долгое» реагирование на сообщение в аварийно-диспетчерскую службу, назвав это «еще одним признаком безответственной работы организации».

На следующей неделе в отношении МУП «Горсервис» будет рассматриваться очередное дело об административном правонарушении. Также компанию предписанием заставят устранить протекание крыши.

Напомним, что шахта обрушилась вечером 23 марта, причем обломки кирпичей падали прямо перед входом в подъезд. В результате происшествия никто не пострадал.