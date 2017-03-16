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      Новости Удмуртии

      Сантехник в Ижевске решил ограбить квартиру и убил ее хозяев

      10:50, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      10:50, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      1498
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой\n#убийство
      1498
      0

      Преступник напал на мужчину и его пожилую мать с ножом.

      Ижевск. Удмуртия. Сантехник убил двух жителей Ижевска в их квартире. Как пишет пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина делал ремонт в жилище, а через два дня вернулся туда пьяным под предлогом проверки.

      Трагедия произошла в Металлурге, осенью 2016 года. Злоумышленника в квартиру пустили, а когда он убедился, что за ним никто не присматривает, начал искать ценные вещи. 49-летний хозяин квартиры это заметил и попросил преступника выйти. После этого сантехник напал на него с ножом и несколько раз ударил по лицу, телу, груди. Когда в комнату вошла 75-летняя мать потерпевшего, преступник напал и на нее.

      От полученных повреждений пенсионерка и ее сын скончались на месте. Злоумышленник обыскал квартиру и похитил из нее имущество на 10 100 тыс. рублей.

      Уголовное дело в отношение него возбудили по пункту «в» части 4 статьи 162 УК России («Разбой»), пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 УК России («Убийство»). Обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет или пожизненное лишение свободы.

      10:50, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      1498
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой\n#убийство

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