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Жители Удмуртии могут задать вопросы по вакцинации от коронавируса чат-боту в «Телеграме»

14:25, 03 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Жители Удмуртии могут задать вопросы по вакцинации от коронавируса чат-боту в «Телеграме»
14:25, 03 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
704
0
#Удмуртия\n#программирование\n#соцсети\n#вопросы\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: twenty20.com
704
0

Он может ответить на 11 вопросов.

Ижевск. Удмуртия. Чат-бот в «Телеграм» ответит на основные вопросы жителей Удмуртии о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба центра управления регионом.

Проект разработали Центр управления регионом Удмуртии и Минздрав республики. Программа может ответить на вопросы в соцсетях, которые чаще всего задают жители республики.

Таким образом чат-бот упростит жизнь людям, которые хотят привиться, и сотрудникам минздрава, отвечающим на многочисленные обращения. В настоящий момент в программе заложены ответы на 11 типовых вопросов. Далее по мере необходимости будут добавляться новые.

Чтобы найти бота в «Телеграме», нужно перейти по ссылке или ввести поисковую строку приложения @vaccineUR_bot. После нажатия команд «старт» и «продолжить» пользователь сможет выбрать интересующий его вопрос и сразу же получить ответ.

Также мобильный помощник доступен и в соцсети «ВКонтакте». Его можно найти по ссылке или в группе ЦУР Удмуртской Республики в разделе «Меню». В открытом диалоге достаточно будет нажатия на кнопку «начать» и выбора вопроса из предоставленного списка.

В «Вайбере» чат-бота можно отыскать по QR-коду с помощью камеры на телефоне или по ссылке. В случае если ссылка не работает, нужно переслать скопированный адрес любому контакту и попробовать войти снова.

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14:25, 03 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
704
0
#Удмуртия\n#программирование\n#соцсети\n#вопросы\n#коронавирус\n#вакцинация
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